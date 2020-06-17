الصحة العراقية تعلن تسجيل 61 حالة وفاة و 1554 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/17 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق

تم فحص (١٣٠٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٠٣٣٨٨)

- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (١٥٥٤) أصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١٩٢بغداد / الكرخ ٢٨٧مدينة الطب ٨٩النجف الأشرف ٦٤السليمانية ١٥٢أربيل ٣٠كربلاء ٦٨كركوك ٤٣ديالى ٦٣واسط ٩٤الديوانية ١١٥البصرة ٤ميسان ١٤٠بابل ٤٥ذي قار ٧٦نينوى ٨الانبار ٧٨المثنى ٦

- الشفاء: ٩٠٨ حالة، وكما يلي:بغداد الرصافة ٣٥٢بغداد الكرخ ١٥٥مدينة الطب ١٧النجف ٥١السليمانية ٢١ اربيل ٣٨دهوك ٩كركوك ٢كربلاء ٤٩ديالى ١البصرة ٢٢ميسان ٣٠واسط ١٢بابل ٣٨الديوانية ٣٩ذي قار ٥٠المثنى ١٧نينوى ٣صلاح الدين: ٢

-الوفيات ٦١ حالة وكما يلي :بغداد الرصافة ١٥بغداد الكرخ ١٠مدينة الطب ٢النجف ٢السليمانية ٥كربلاء ٧كركوك ١ديالى ٢واسط ١ميسان ٢الديوانية ٤ذي قار ٤المثنى ١الانبار ٥

مجموع الأصابات : ٢٤٢٥٤مجموع حالات الشفاء : ١٠٧٧٠الراقدين الكلي: ١٢٧١١الراقدين في العناية المركزة: ١٥٩مجموع الوفيات: ٧٧٣

دائرة الصحة العامة وزارة الصحة والبيئةالأربعاء ١٧ حزيران ٢٠٢٠

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