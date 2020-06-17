عمليات بغداد تستنثني 3 فئات من حظر التجوال ايام الخميس والجمعة والسبت

2020/06/17 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

استثنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء، 3 فئات من قرار حظر التجوال الذي سيبدأ يوم غد الخميس ولـ...





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