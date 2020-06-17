نائب عن كركوك يوجه رسالة الى الكاظمي ويؤكد: امن المناطق المتنازع عليها اصبح سياسيا

2020/06/17 | 16:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادأكد النائب عن محافظة كركوك ريبوار طه، الاربعاء (17 حزيران 2020)، أن امن المناطق المتنازع عليها في البلاد تحول الى ملف سياسي، فيما وجه رسالة الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن ذلك.

وقال طه في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المناطق المتنازع عليها تعاني من اشكالات وعوائق في الاطار الامني دفعت الى تكرار المجازر المرتكبة من قبل تنظيم داعش سواء في خانقين او طوزخوماتو او غيرها، راح ضحيتها الكثير من الابرياء من كل الاطياف والمكونات"، لافتا الى "ضرورة ان نتعامل مع هذا الملف امنيا وانسانيا وليس سياسيا".واضاف، ان "لجنة مشتركة شكلت قبل 6 اشهر من وزارة الدفاع والعمليات المشتركة ووزارة البشمركة وحددوا ميدانيا الفراغات التي تشكل بؤرا لعناصر داعش الارهابي من اجل التنسيق بين مختلف القوات لانهاء اية توترات على الارض لكن للاسف تحول الملف الى سياسي".

ودعا طه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى "خطوات حقيقية لحقن الدماء من خلال جمع كل القوات الامنية تحت راية واحدة لحماية المواطن العراقي من شر الارهاب والتطرف".

وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي دعا، الثلاثاء (21 نيسان 2020)، إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، لانهاء الخطر الامني الذي تعاني منه المناطق المتنازع عليها.

وقال فقي لـ(بغداد اليوم)، إن "الوضع الامني في المناطق المتنازع عليها يزداد سوءاً وخطورة يوما بعد آخر، وهذا ما يتطلب تنسيقا بين بغداد واربيل لتدارك الخطر المحدق خلال الايام المقبلة"، مبينا أن "الوقت حان لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي".

واضاف أن "الاتحاد الوطني الكردستاني سيطرح على رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي آلية جديدة لتنسيق الوضع على مختلف المستويات الادارية والامنية لأنهاء تراجع الملف الامني في المناطق المتنازع عليها".

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بغداد اليوم-كردستان

أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، الأربعاء (17 حزيران 2020)، أن العملية التركية الجديدة في إقليم كردستان حدثت ضد مناطق نائية جدا ولاوجود لحزب العمال فيها.

وقال سورجي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الس

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أكّد السفير بكر فتاح حسين مُمثل العراق الدائم لدى الوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية (IAEA)، الاربعاء (17 حزيران 2020) دعم العراق قراراً لمجلس الأمن الدولي حول الاتفاق النووي الإيراني.

وقال حسين، في بيان، أن "العراق دع

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وجه عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كاطع الركابي، اليوم الأربعاء (17 حزيران 2020)، رسالة الى الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، بشأن استمرار انتهاك السيادة العراقية من قبل تركيا.

وقال الركابي، لـ"بغد

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