توقيع تفاهم مالي بين البنك المركزي العراقي والايراني

2020/06/17 | 16:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس البنك المركزي الايراني عبالناصر همتي، ان ايران عازمة على الاستفادة من مصادرها الخارجية لاستيراد السلع الاساسية الى البلاد والاستفادة منها، ب...

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