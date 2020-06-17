2020/06/17 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، رقماً قياسياً جديداً في أعداد الوفيات اليومية للمصابين بوباء كورونا.وذكر بيان للصحة، أطلعت عليه “يس عراق”، “تم فحص (١٣٠٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٤٠٣٣٨٨)”.– سجلت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تعلن موقف كورونا: 1554 حالة،، بغداد الاعلى في الاصابات والوفيات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تعلن موقف كورونا: 1554 حالة،، بغداد الاعلى في الاصابات والوفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).