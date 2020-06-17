في جنوب العراق.. المستفيدون من “رفحاء” يتظاهرون بالأسلحة

2020/06/17 | 16:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم السابع على التوالي، يستمر المستفيدون من التعويضات الخاصة بمحتجزي “#رفحاء” بقطع الطرق الرئيسية في محافظات جنوب #العراق، واحتجاجاتهم المسلحة.وتأتي احتجاجاتهم على إثر قرار إيقاف رواتب شريحة منهم وفق قرار اتخذه مجلس الوزراء العراقي…

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