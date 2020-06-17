خلية الأزمة تعتزم ملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة عن كورونا

2020/06/17 | 16:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت خلية الأزمة النيابية عن دراسة قرار بملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة عن فيروس كورونا قضائيا.

وقال عضو الخلية عباس عليوي في تصريح، إن بعض الأشخاص يعملون على تسقيط عمل الكوادر الصحية من خلال نشر أخبار كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، لافتا إلى أن خلية الأزمة النيابية تدرس قرار ملاحقة كل من يعمل على تسقيط الكوادر الصحية عبر نشر الأخبار الكاذبة في منصات التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء قضائيا.

وأشار الى ان الخلية ستنسق مع جهاز الأمن الوطني وقسم مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة لدى وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات لملاحقة مروجي الأخبار الكاذبة كونه موضوع لا يمكن السكوت عنه في الوقت الذي تبذل فيه الكوادر الصحية جهودا جبارة للتصدي لجائحة كورونا.

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