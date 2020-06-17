عمليات “الصدمة” تواصل “حصد” مهربي الأنترنت.. صولة جديدة في نينوى تقطع “نبض” أسلاك التهريب على غرار ديالى

2020/06/17 | 16:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تواصل وزارة الاتصالات والقوات الأمنية المرتبطة بشن عمليات الصدمة، صولتها لمكافحة عمليات تهريب الانترنت، حيث تنتظر الأبراج والمواقع التابعة لشركات التهريب في محافظة نينوى صولة جديدة على غرار محافظة ديالى.وأعلن وزير الاتصالات المهندس اركان شهاب احمد الشيباني اليوم الاربعاء، انطلاق المرحلة الثانية “لعمليات الصدمة” في محافظة نينوى بتوجيه مباشر من […]

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