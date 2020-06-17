النفط توجه بإنشاء مستشفى في ذي قار

2020/06/17 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار وجه وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، شركة نفط ذي قار المباشرة بإنشاء مستشفى بسعة 50 سريراً في سوق الشيوخ.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان، إن "وزير النفط قد أوعز الى إدارة شركة نفط ذي قار المباشرة فوراً بإنشاء مستشفى في قضاء سوق الشيوخ بسعة 50 سريرا ويجهز بجميع احتياجاته من الأثاث والمستلزمات الطبية ".وأضاف جهاد أن "وزير النفط اوعز ايضاً بتجهيز مستشفى آخر جديد تم تشييده على نفقة العتبة الحسينية في محافظة ذي قار بسعة 100 سريرا بجميع التجهيزات والمستلزمات الطبية على نفقة شركة نفط ذي قار".وكانت وزارة النفط قد خصصت في وقت سابق مبلغ مليوني دولار للقطاع الصحي لمحافظة ذي قار دعماً لإجراءات خلية الأزمة للوقاية من وباء كورونا".

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