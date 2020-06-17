البصرة تعلن توزيع رواتب الـ 30 الف درجة وظيفية الاسبوع المقبل

2020/06/17 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت محافظة البصرة عن اعداد كشوفات موظفي الاجور اليومية ضمن الـ 30 الف درجة وظيفية ، على ان توزيع الرواتب الاسبوع المقبل .وذكر مدير مكتب محافظ البصرة عماد عبد الخالق العيدانيّ اليوم الاربعاء انه " سيتم الاستمرار بعقد الاجتماعات في ايام الخميس و الجمعة والسبت للاسراع باعداد الكشوفات وصرف الرواتب".واكد العيداني ، على مديري الدوائر المعنية باعداد الكشوفات وارسالها بالسرعة الممكنة ،ليتسنى اكمال الاجراءات المتعلقة بمستحقاتهم المالية.

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