عمليات بغداد تستثني 3 فئات من قرار حظر التجوال الشامل

2020/06/17 | 16:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز استثنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأربعاء، 3 فئات من قرار حظر التجوال الذي سيبدأ من يوم الخميس المقبل.وقالت القيادة إنها “تستثني الملاكات الصحية، والإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات، فضلا عن ملاكات أمانة بغداد”.وأضافت أن “الحظر يبدأ من يوم الخميس المقبل الساعة الـ 6 صباحا وإلى الخامسة عصرا من […]

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