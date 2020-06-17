2020/06/17 | 17:07 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [متابعة-اين] أعلنت وزارة الصحة الكويتية.
الأربعاء تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروسكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض “كوفيد19-” الناجم عن الإصابةبالفيروس إلى 306 حالات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الأربعاء تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروسكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض “كوفيد19-” الناجم عن الإصابةبالفيروس إلى 306 حالات.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).