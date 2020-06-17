الكويت تسجل 3 حالات وفاة و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/17 | 17:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أعلنت وزارة الصحة الكويتية.الأربعاء تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروسكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض “كوفيد19-” الناجم عن الإصابةبالفيروس إلى 306 حالات.

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