2600 إصابة جديدة بكورونا في ايران

2020/06/17 | 17:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 9185 حالة بعد وفاة 120 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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