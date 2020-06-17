وزارة الصحة تسجل 1554 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 908 حالات

2020/06/17 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، تسجيل ١٥٥٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق، فيما بينت أنها سجلت ٩٠٨ حالات شفاء.

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