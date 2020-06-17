ساعات على الحظر الشامل،، عمليات بغداد تستثني “الفئات الثلاث”

2020/06/17 | 17:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، بدء تطبيق الحظر الشامل للحد من انتشار وباء كورونا في العاصمة.وقال بيان للقيادة، أطلعت عليه “يس عراق”، ان ” الحظر يبدأ من يوم الخميس المقبل الساعة الـ 6 صباحا وإلى الخامسة عصرا من يوم الاحد للاسبوع المقبل”.واضاف البيان: “سيتم استثناء الملاكات الصحية، والإعلاميين والصحفيين […]

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