حماس ترحب بالبيان الأممي الرافض لخطة الضم الصهيونية

2020/06/17 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالبيان المشترك لــ 48 مقرراً في المفوضية العامة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الرافض لخطة الضم الصهيونية المزمع تنفيذها مطلع يوليو.وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن الحركة تقدر حالة الإجماع للمقررين الخاصين في الأمم المتحدة في رفضهم للموقف الأمريكي الداعم لخطة […]

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