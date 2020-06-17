محافظ اربيل يعلنها: للأسف.. كورونا انتشر في كل حي وقضاء وناحية

2020/06/17 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد محافظ أربيل فرست صوفي، اليوم الأربعاء (17 حزيران 2020)، إن الوضع الصحي جراء "تفشي كورونا&...





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