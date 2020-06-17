2020/06/17 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد محافظ أربيل فرست صوفي، اليوم الأربعاء (17 حزيران 2020)، إن الوضع الصحي جراء "تفشي كورونا&...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ اربيل يعلنها: للأسف.. كورونا انتشر في كل حي وقضاء وناحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أكد محافظ أربيل فرست صوفي، اليوم الأربعاء (17 حزيران 2020)، إن الوضع الصحي جراء "تفشي كورونا&...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ اربيل يعلنها: للأسف.. كورونا انتشر في كل حي وقضاء وناحية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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