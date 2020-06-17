التعليم العالي تصدر توضيحا بشأن ملف التعيينات والدرجات الوظيفية

2020/06/17 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أصدرت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، الأربعاء (17 حزيران 2020) توضيحا بشأن ملف التعيينات والدرجات الوظيفية.وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيدر العبودي، في بيان، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تتابع باهتمام عال المطالب والأصوات المشروعة بشأن ملف التعيينات الذي تحكمه محددات وسياقات قانونية، وبهذا الصدد توضح وزارتنا للمهتمين والمتابعين أن إجراءات التعيين في تشكيلات التعليم العالي متوقفة على تشريع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2020".

واضاف، أن "الوزارة تؤكد أنها ستباشر إجراءاتها المناسبة بخصوص الدرجات الوظيفية المتوافرة لديها من حركة الملاك بعد تشريع القانون وضمن التعليمات المعتمدة وعلى وفق النسب المخصصة للشرائح المشمولة من حملة الشهادات العليا والأوائل وذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة والعقود والأجراء وفئات أخرى في ضوء منافسة عادلة تتيح للجميع حق التقديم".

وتابع: "تأكيدا على التزامها الإداري والقانوني، فإن وزارة التعليم العالي والبحث العالي قد وجهت الجامعات باستكمال جميع الإجراءات الأصولية لتحويل الأجراء والمحاضرين الى عقود وزارية".

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