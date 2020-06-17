2020/06/17 | 17:17 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، الاربعاء 17-6-2020، إن ارتفاع عدد ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة العالمية في العراق: ارتفاع الاصابات بكورونا وانخفاضها بيد هذا الطرف حصراً.. يتحمل 90% من المسؤولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم _ بغداد
قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، الاربعاء 17-6-2020، إن ارتفاع عدد ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة العالمية في العراق: ارتفاع الاصابات بكورونا وانخفاضها بيد هذا الطرف حصراً.. يتحمل 90% من المسؤولية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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