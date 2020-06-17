العراق.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في بغداد

2020/06/17 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية اجرام بغداد، الاربعاء، الكشف عن تفاصيل جريمة قتل غامضة في العاصمة العراقية، فيما القت القبض على الجناة....

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