2020/06/17 | 17:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار التقرير البريطاني الأخير والصادر من جامعة أكسفورد البريطانية، حول التوصل لنتائج مبهرة باستخدام علاج الدكساميثازون لتقليل خطورة الوفاة في صفوف المصابين بفيروس كورونا، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الإجتماعي، بين الاستبشار وتحويله إلى مادة دسمة للسخرية.ووصفت منظمة الصحة العالمية البحث البريطانية بأنه “اختراق علمي”، مشيدة بماوصفته بإنّه “أول علاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاكتشاف البريطاني الأخير يتحول لـ”أضحوكة” عراقية: الدكساميثازون “أبرة خبط”.. والمضمد العراقي اكتشفها قبلكم!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاكتشاف البريطاني الأخير يتحول لـ”أضحوكة” عراقية: الدكساميثازون “أبرة خبط”.. والمضمد العراقي اكتشفها قبلكم!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).