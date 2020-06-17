عمليات بغداد تعلن بدء الحظر الشامل ابتداءً من يوم غد لغاية الأحد وتحدد الاستثناءات

2020/06/17 | 17:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، بدء الحظر الشامل بدءاً من يوم غد لغاية الأحد، فيما حددت الاستثناءات.

وذكرت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الاستثناءات المشمولة هي الملاكات الصحية والإعلاميين والصحفيين العاملين بالقنوات والحاملين لباجات هذه القنوات وملاكات أمانة بغداد من الحظر الشامل".

وأضافت أن "الحظر الشامل يبدأ من يوم غد الخميس الساعة الـ 6 صباحاً ولغاية الخامسة صباحاً من يوم الأحد المقبل".





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