تسجيل خمس حالات وفاة جديدة بكورونا في السليمانية

2020/06/17 | 17:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول في وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الاربعاء بتسجيل خمس حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافطة السليمانية.

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