القوة الجوية :سنعتمد على الوجوه الشابة في الموسم المقبل

2020/06/17 | 17:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال نائب رئيس الهيئة الإدارية للقوة الجوية، وليد الزيدي، اليوم الأربعاء، إن فريقه سيعتمد على الوجوه الشابة في الموسم المقبل.وأوضح الزيدي، في تصريح صحفي، أن "إدارة النادي اعتمدت إستراتيجية مميزة في التعاقدات، خلال الموسمين الماضيين".وبين "هناك مجموعة جيدة من اللاعبين، القادرين على تحقيق طموحات الفريق، وسنكتفي بالتعاقد مع الوجوه الشابة فقط في الموسم الجديد".وأشار الزيدي الى، ان "تحركات بعض الأندية نحو لاعبينا متوقعة، حيث قدم الفريق في الموسم الملغي مجموعة من المواهب المميزة، التي خطفت الأضواء، لكن أغلب اللاعبين مرتبطون مع القوة الجوية لعدة مواسم".

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