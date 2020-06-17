كربلاء تطلق مبادرة للتبرع ببلازما الدم للمصابين في فيروس كورونا

2020/06/17 | 17:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أطلقت محافظة كربلاء ، اليوم الاربعاء، حملة للتبرع بلازما الدم للمصابين في فيروس كورونا والمتعافين لزيادة حالات الشفاء.وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مبادرة أطلقتها المحافظة في آليات مهمة للحصول على بلازما الدم من الذين تماثلوا للشفاء “.وأضاف […]

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