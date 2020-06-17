تلخيص مبسّط لكتاب كارل ماركس رأس المال والعمل المأجور (الجزء الأول) - سمية العثماني

2020/06/17 | 17:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمية_العثماني ما هيّ الأجرة؟ وكيف تحدّد؟سننطلق في تلخيصنا هذا من نفس المثال الذي انطلق منه ماركس في كتابه؛ إذا سألنا عددا من العمال عن مقدار أجورهم، لأجابنا أحدهم: ”إني أقبض من ربّ عملي عشرون درهما في اليوم“، وأجابك الثاني ”إني اقبض ثلاثون درهم“، وهكذا...



يذكرون مختلف المبالغ المالية التي يتقاضاها كل منهم من رب عمله لقاء القيام بعمل معين، ورغم تنوع أجوبتهم فإنهم متفقون بالإجماع حول نقطة واحدة: الأجرة ه ......





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