2020/06/17 | 17:31 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- من بينهم الأسد وزوجته.. بومبيو: نستهدف 39 شخصا وكيانا بموجب "قانون قيصر" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 17:31.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من بينهم الأسد وزوجته.. بومبيو: نستهدف 39 شخصا وكيانا بموجب "قانون قيصر" ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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