السليمانية تسجل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/06/17 | 17:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد الدكتور شمال جبار ياور مدير عام مؤسسة الصحة في وزارة البيشمركة يوم الاربعاء بتسجيل تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافطة السليمانية.

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