العراق يسجل 61 حالة وفاة و1554 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

2020/06/17 | 17:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا المستجد في العراق مسجلة 61 وفاة و1554 اصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة .وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاربعاء انه تم فحص (١٣٠٥٣) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي […]

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