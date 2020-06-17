مرور السليمانية تعلق الدوام الرسمي بعد تسجيل اصابات بكورونا

2020/06/17 | 17:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية المرور في محافظة السليمانية تعلق الدوام الرسمي غدا الخميس بعد تسجيل عدد من الاصابات بفيروس كورونا المستجد في مديرياتها.

وقالت الدائرة في بيان اليوم انه في اطار الحفاظ على ارواح كوادرها والمواطنين جراء تسجيل عدد من حالات الاصابة بالفيروس داخل مباني المديريات تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد المصادف 18/6/2020 في مديرية المرور العامة في المحافظة.

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