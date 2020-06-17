2020/06/17 | 18:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة، حسين العميدي، حقيقة تخصيص قاعة الشعب للحجر الصحي.وقال العميدي لـ /المعلومة/ إن “وزارة الشباب والرياضة، لم تصدر أي قرار بشأن تخصيص قاعة الشعب كردهة لعزل مصاحبي فيروس كورونا”.وأضاف أن” القاعة وبتوجيهات مباشرة من وزير الشباب والرياضة عدنان درجال خصصت فقط الاتحادي كرة السلة والطائرة وليس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة تخصيص قاعة الشعب للحجر الصحي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة تخصيص قاعة الشعب للحجر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).