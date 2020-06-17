محافظ ميسان يوجة بشراء جهاز PCR أضافي لتشخيص كورونا

2020/06/17 | 18:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..وجه محافظ ميسان علي دواي، الأربعاء، بشراء اجهزة فحص اخرى دعما للقطاع الصحي لمواجهة فيروس كورونا قال بيان عن مكتب المحافظ أن دواي وجه بشراء جهاز PCR أضافي لتشخيص الفيروس وجهاز استخلاص المادة الوراثية الاوتماتيك و (10,000) كت ورابت كت لفحص الـ PCR وفحص الاستخلاص والفحص السريع وأدوية وأجهزة تنفس ومستلزمات […]

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