2020/06/17 | 18:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نشرت وسائل اعلام بريطانية، اليوم الاثنين، لحظات تعرض موكب رئيس وزراء بريطانيا لحادث صدم امام البرلمان البريطاني.ووقع الحادث بعد لحظات من قفز رجل يحتج على عملية تركيا ضد الأكراد في العراق أمام سيارة الجاكوار التي يستقلها جونسون، ما أدى إلى توقفها فجأة.Boris Johnson in minor car crash with security team […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: “احتجاج كردي” يتسبب بحادث طريف لسيارة رئيس وزراء بريطانيا وسط لندن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: “احتجاج كردي” يتسبب بحادث طريف لسيارة رئيس وزراء بريطانيا وسط لندن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).