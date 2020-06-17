2020/06/17 | 18:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… لم يصدق أهالي دمياط شمال العاصمة المصرية ما شاهدوه أمامهم، عندما هرعوا على صرخات سيدة مسنة تسكن بجوارهم وتستغيث لإنقاذها.وعند وصولهم إليها كانت غارقة في دمائها.ولدى سؤالهم عما حدث لها، أخبرتهم أن ابنها الثلاثيني انهال ضرباً عليها محاولاً طردها من الشقة.والسيدة التي تدعى “عيوشة ع.” وتقيم في قرية العنانية بدمياط.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضربها ابنها وأغرقها بدمائها.. فتوسلت الشرطة عدم إيذائه) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضربها ابنها وأغرقها بدمائها.. فتوسلت الشرطة عدم إيذائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).