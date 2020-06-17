مطالبات نيابية بأرسال قوات عسكرية إلى كردستان ورفع مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن ضد تركيا

2020/06/17 | 18:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز طالب عضو لجنة الامن النيابية بدر الزيادي، اليوم الاربعاء، الحكومة بأرسال قوات من الجيش لطرد عناصر حزب العمال الكردستاني من شمال العراق، مبينا انه لم ير أي رد رسمي من الحكومة العراقية بعد تكرار القصف التركي.وقال الزيادي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “على الحكومة العراقية تقديم مذكرة احتجاج لمجلس الامن الدولي […]

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