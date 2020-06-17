مصرف الدم في كربلاء يدعو المتعافين من كورونا الى ضرورة التبرع بالبلازما لانقاذ المصابين

2020/06/17 | 18:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء… دعا مصرف الدم المركزي في كربلاء، الأربعاء، المتعافين من كورونا الى ضرورة التبرع ببلازما الدم لانقاذ حياة المصابين بالفيروس.وقال مدير المصرف قيس رشيد لـ /المعلومة/ إن “بلازما الدم اثبتت نجاحا في معالجة مصابي فيروس كورونا”، مبينا أن “المصرف يستقبل شهريا ما يقرب من اربعين الى خمسين متبرعا بيد ان العدد هذا لا […]

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