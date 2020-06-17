2020/06/17 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة، عبدالغني الساعدي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابات الـ192 الجديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال الساعدي، في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان “صحة الرصافة سجلت 192 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي: “مدينة الصدر 76 حالة ضمن محلات 528, 536, 526, 554, 551, 558, 533, 560, 565, 567, 512, […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة تعلن تفاصيل الإصابات الـ192 الجديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة تعلن تفاصيل الإصابات الـ192 الجديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).