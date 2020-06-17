امرأة لا تشعر بالألم نهائياً

2020/06/17 | 18:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بعض الحالات الطبية يمكنها أن تربك الأطباء وتضعهم في حيرة خصوصاً عندما يفشلوا تماماً في إيجاد تفسير علمي ومنطقي لها، مثل حالة سيدة لا تشعر بالألم على الإطلاق والتيت عد من غرائب العالم.القصة بدأت عندما لم تلاحظ السيدة جو كاميرون أنها تتعرض لحرق شديد بسبب استخدام الفرن، فهي لم تدرك أن ذراعها اشتعلت به […]

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