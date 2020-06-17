قبيلة هندية تقدم مهر الزواج ثعابين سامة‎

2020/06/17 | 18:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةيقدم شعب مجتمع ”جوريا“ الخاص، في ولاية ماديا براديش الهندية، 21 ثعباناً ساماً هديةً في مهر الزواج، وذلك في طقس تقليدي يمارسونه منذ قرون طويلة.وذكر موقع News Track Live الإخباري الهندي، اليوم الأربعاء، أن والدي العروس في مجتمع ”جوريا“ يضعان 21 ثعباناً في المهر، حيث يقدمانها في صناديق هديةً لصهرهما.وبحسب معتقدات سكان جوريا، فإذا لم تقدّم عائلة العروس الثعابين إلى صهرهم، فإن زواج ابنتهم سينتهي قريباً، حيث بمجرد تحديد موعد الزواج، يبدأ والد العروس في اصطياد الثعابين.وفي حال مات أحد الثعابين في الصندوق يجب على عائلة العروس حلق شعر رؤوسهم بأكملهم.ويُعد اصطياد الثعابين السامة المهنة الرئيسية لدى شعب جوريا، حيث تعود عليهم بربح وفير من خلال عرضها على الناس.كما أن أطفالهم لا يخافون منها، بل يحملونها ويلعبون معها بشكل مريح.

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