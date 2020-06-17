صحة ميسان تكشف التوزيع الجغرافي لاصابات كورونا المسجلة اليوم

2020/06/17 | 18:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان اعلنت دائرة صحة ميسان عن تسجيل (140 ) إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، في مركز محافظة ميسان موزعة حسب المناطق الاتية :(حي الربيع ، حي المعلمين الجديد ، ، حي النداء، حي الجهاد، ،حي الثورة ، عواشة ، ابو رمانة ، حي العسكري ، حي الوحدة ، حي الجامعة ، حي الرسالة ، حي القاهرة ، دور النفط ، حي السجناء ، الماجدية ، حي الخضراء ، حي الصادق ، ، الجديدة ، نهاوند ، الشبانة ، المحمودية ، حي الخليج ، العمارات الجديدة ، قضاء المجر ، علي الغربي ، قلعة صالح ، الكحلاء).كما اعلنت الدائرة عن شفاء 30 حالة ووفاة حالتان.

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