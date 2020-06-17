بسبب قلة الحركة… خطر يهدد حياتك أثناء النوم

2020/06/17 | 18:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… حذرت طبيبة تركية من أن قلة حركة الإنسان يمكن أن تكون سببا في الكثير من المشاكل الصحية، أبرزها الشخير وانقطاع التنفس أثناء النوم، مشيرة إلى أنها تضعف المناعة وتمثل خطرا على الحياة.وذكرت ذلك وكالة “الأناضول” التركية، مشيرة إلى أن الطبيبة أسين يالتشين، المتخصصة في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، حذرت من خطورة الشخير، […]

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