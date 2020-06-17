مكافحة إجرام ذي قار تعلن القبض على سارق ’’الحُسينيات’’

2020/06/17 | 18:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلنت شرطة مكافحة إجرام محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، القاء القبض على من اسمته بسارق “الحسينيات”، في المحافظة.وذكر إعلام شرطة ذي قار، في بيان تلقته “العهد نيوز”، أنه “بتاريخ 5 حزيران 2020 جلبت مفارز شرطة محافظة ميسان إلى شعبة مكافحة إجرام الشطرة المتهم (م.ط ) تولد 1999 ويسكن محافظة ميسان منطقة حي […]

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