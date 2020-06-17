الحاكمة (المنتخبة)- أعرفكِ 4- - لمى محمد

2020/06/17 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لمى_محمد أرشح نفسي وأنا في كامل قواي العقليّة لتوليّ منصب الرئيس المنتخب -ضمناً- على كل دول العالم (العربي) من المحيط إلى الخليج…أعدكم بألّا تضطروا للهجرة من أوطانكم بعد اليوم..



أن توّدعوا الظلم..



الفقر..



المحسوبيات..



الذل والقمع..



بدل أن تودعوا الأهل والأحباب...أعدكم بأن تتحول جوامعنا، كنائسنا وكنسنا المطليّة بالذهب إلى بيوت للفقراء والمظلومين..



عندما نصلي فيها نلجأ إليهم كأولياء..



أعدكم ب ......





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