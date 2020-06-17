قضاء وفضاء .. والنقطة الساقطة - جعفر المظفر

2020/06/17 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر سلّم الدكتور رافع العيساوي وزير المالية الأسبق نفسه للقضاء العراقي بعد مضي سنوات على هروبه إلى خارج العراق ومطاردته بتهمة 4 إرهاب التي أراد المالكي من خلالها أن يقول أن كل خصومي السياسيين من (السنة) بشكل خاص هم إرهابيون حتى يثبت العكس.أما أنا فأكاد أجزم أن وراء الأمر صفقة سياسية سيتم من خلالها تبرئة العيساوي من التهم المنسوبة إليه ثم السماح له بممارسة الحياة السياسية من جديد (مشعان الجبوري مثل ......





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