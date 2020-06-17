السلطات التركية تعتقل أطباء سوريين يعملون بشكل «غير قانوني» في اسطنبول

2020/06/17 | 18:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت)- اعتقل الأمن التركي، اليوم الأربعاء، خمسة أطباء سوريين بعد مداهمة مركز طبي يستخدمونه كمستشفى، في منطقة “أسنيورت” في مدينة اسطنبول.ووفق وسائل إعلام تركية، فإن البناء الذي يشغله “الأطباء السوريين” يتكون من…

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