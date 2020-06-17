بعد بدء تنفيذ “قانون قيصر”: ما تأثير إدخال العملة التركية إلى الشمال السوري؟

2020/06/17 | 18:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عدد من التجّار ومحلات الصرافة في الشمال السوري عن بدء دخول كميات كبيرة من العملة التركية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة #المعارضة_المسلحة، عبر فروع “مؤسسة البريد الحكومي” التركية “PTT” بريف #حلب الشمالي، وبنك “شام”…

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