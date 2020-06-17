العراق ينافس ضمن 26 فلمًا في مدينة لاهاي الهولندية.. ويحصد جائزتين

2020/06/17 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصد العراق جائزتين ضمن فعاليات مهرجان “مينا” السينمائي والمنعقد في مدينة لاهاي الهولندية في صيغته الرقمية، حيث حصد المخرج العراقي محمد توفيق جائزة أفضل وثائقي قصير لفيلم ” الكناوي”، فيما تشارك المخرج العراقي قتيبة الجنابي مع المخرج المغربي عبدالاله الجوهري في جائزة الإخراج الروائي الطويل.وتنافس 26 فيلمًا من العراق واسبانيا وبلجيكيا […]

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