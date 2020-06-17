2020/06/17 | 18:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علقت سلسلة مطاعم “لبناني سناك” في الأردن على تغريدة للإعلامي الإسرائيلي، إيدي كوهين، ذكر فيها اسم المطعم.وكان كوهين قال في تغريدته التي نشرها قبل أيام، إنه لو حدثت حرب مع الأردن فإن جيش الاحتلال سيشرب “الكوكتيل” في مطعم “لبناني سناك” بمنطقة عبدون خلال 3 ساعات.وقالت سلسلة المطاعم في منشور على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رد “ناري” من سلسلة مطاعم اردنية على إعلامي اسرائيلي بسبب “تغريدة مستفزة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رد “ناري” من سلسلة مطاعم اردنية على إعلامي اسرائيلي بسبب “تغريدة مستفزة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).