هذه هي خطوة “فيسبوك” قبل أشهر من الانتخابات الأمريكية!

2020/06/17 | 18:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز تعتزم منصة التواصل الاجتماعي شركة “فيسبوك” السماح للمستخدمين بإيقاف الإعلانات السياسية، وذلك في الأسابيع القليلة المقبلة.ويأتي هذا التغيير المهم في سياسة الموقع، بعد شهور من الانتقادات التي طاولته، نظرا إلى أن السياسيين يمكنهم عرض إعلانات تحتوي على معلومات خاطئة على المنصة.وكتب الرئيس التنفيذي للشركة مارك زكربيرغ أن “فيسبوك سيعرض علامة تبويب […]

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