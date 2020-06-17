لا للكيميائي بعد الآن… ضمادة لاصقة لعلاج السرطان

2020/06/17 | 18:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تمكن علماء من جامعة بيوردو الأمريكية من إنتاج ضمادة لاصقة لعلاج سرطان الجلد، حيث يمكن للمريض الآن الاستغناء عن العلاج بالطرق التقليدية الخطيرة مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي.ووفقا للأستاذ المساعد في قسم الهندسة الطبية الحيوية والهندسة الميكانيكية، تشي هوان، فقد تم استخدام إبر نانو صغيرة من السيليكون في إنتاج الضمادة اللاصقة، والتي عندما […]

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